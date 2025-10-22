Врач Кирющенков: музыка при родах может быть эффективным инструментом

Прослушивание композиций при этом не заменяет медикаментозное обезболивание, когда оно необходимо, сообщил научный сотрудник лаборатории здоровья женщины, матери и ребенка Пироговского Университета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Музыка во время родов может стать эффективным и безопасным вспомогательным инструментом, но не заменяет медикаментозное обезболивание, когда оно необходимо. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории здоровья женщины, матери и ребенка Пироговского Университета Александр Кирющенков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в некоторых родильных домах практикуются роды с музыкой.

"Музыка не заменяет медикаментозное обезболивание, когда оно необходимо, но является эффективным и безопасным вспомогательным инструментом. С точки зрения современной медицины, спокойная, приятная для матери музыка не только не вредит ребенку, но и может оказывать на него опосредованное благотворное влияние. Когда женщина расслабляется, слушая музыку, в ее организме снижается уровень гормонов стресса (кортизола), улучшается кровообращение, в том числе и маточно-плацентарный кровоток. Это означает, что малыш получает больше кислорода и питательных веществ", - сказал он.

Эксперт пояснил, что музыкальная терапия - это не новшество, а признанный немедикаментозный метод поддержки роженицы. Польза от правильно подобранной музыки подтверждена рядом исследований. Так, исследования, проведенные в Турции в 2014 году, показали, что музыкальная терапия во время родов уменьшает восприятие боли и уровень раздражения. Также по результатам исследования на Тайване в 2010 году было выявлено, что прослушивание музыки благоприятно влияет на роды и помогает перенести их легче, особенно рожающим впервые.

Внутриутробно ребенок начинает слышать и различать звуки с 26-й недели беременности. Привычная, успокаивающая музыка может создавать для плода ощущение безопасности. И наоборот, если мелодия будет громкой, агрессивной, то в результате такого прослушивания можно нанести вред ребенку.

"Как врач, я считаю практику использования музыки в родах положительной, ее стоит поощрять и внедрять, но в разумных и безопасных рамках. Рациональный и безопасный подход, который я поддерживаю в своей практике, когда женщина заранее подбирает любимую музыку, которая ее расслабляет и заряжает позитивом. Многие роддома уже предоставляют такую возможность, разрешая использовать собственные аудиоплееры или предлагая готовые подборы. Использование наушников позволяет роженице полностью погрузиться в музыку, не мешая при этом работе врачей, акушерок и другим пациенткам", - рассказал врач.

Об услуге "диджей на родах"

По его словам, любой, кто присутствует на родах, должен предоставить справки о состоянии здоровья из-за риска инфекции. "Лишний человек в стерильной зоне родильного блока - это всегда дополнительный риск. Работа медицинской команды требует концентрации. Непредсказуемое поведение диджея или его оборудование могут помешать в критический момент. Тот же психологический и релаксационный эффект может быть достигнут с помощью заранее подготовленного плейлиста, без лишних затрат и сложностей", - отметил Кирющенков.

Эксперт дал совет будущим мамам создать свой плейлист для родов и затем заранее обсудить возможность его использования. "Подход к родам должен быть в первую очередь безопасным и физиологичным, а музыка может стать прекрасным помощником на этом пути, но не главным действующим лицом", - подчеркнул он.