"Евразия" обвинила руководство Молдавии в заказе судебного процесса

Член совета некоммерческой организации Наталья Параска заявила, что "судьи действуют по приказу власти, а не по закону"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Судебный процесс против автономной некоммерческой организации "Евразия" был заказан руководством Молдавии, взявшем курс на разрыв отношений с Россией. Об этом заявила ТАСС член совета АНО "Евразия" Наталья Параска.

"Все происходит по давно отработанной схеме: власть преследует всех, кто не согласен с ее курсом. Судьи действуют по приказу власти, а не по закону. А защите приходится добиваться каждого законного решения буквально с боем и вопреки политическому заказу и давлению сверху", - сказала Параска.

По ее словам, накануне "Евразия" представила молдавскому суду свои доводы по поводу иска и материалы, опровергающие выдвинутые обвинения. Требующие признать неправительственную организацию экстремистской представители Службы информации и безопасности Молдавии взяли дополнительное время для ознакомления с этими документами. А заседание Апелляционной палаты Молдавии по этому вопросу перенесено на 14 ноября.

АНО "Евразия" реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Целью проекта является укрепление взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. По линии этой организации молдавские преподаватели русского языка проходили стажировки в России, для студентов организовывались ознакомительные поездки в Москву. Организация направляла гуманитарную помощь в пострадавшую от засухи Гагаузию, содействовала наращиванию экспорта молдавской сельхозпродукции в Россию.

МИД России осудил попытку Кишинева признать АНО "Евразия" экстремистской организацией. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, эта структура занимается исключительно культурно-просветительской деятельностью.