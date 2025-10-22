В Гонконге рассчитывают за неделю убрать обломки выкатившегося в море самолета

Черный ящик должен находиться в районе еще не обнаруженной хвостовой части

ГОНКОНГ, 22 октября. /ТАСС/. Администрация аэропорта в Гонконге рассчитывает в течение недели убрать обломки самолета, выкатившегося со взлетно-посадочной полосы в море 20 октября. Как сообщил журналистам исполнительный директор по эксплуатации управления аэропорта Стивен Ю (Яо Чжаоцун), поиски черного ящика продолжаются.

Он также отметил, что взлетно-посадочная полоса полностью отремонтирована и открыта для приема самолетов, но пока будет находиться в режиме ожидания, поскольку продолжаются работы по поиску частей самолета. "Обломки [самолета] все еще находятся в море, и нам необходимо отправлять транспортные средства и крановые суда [для их подъема], поэтому вновь открытая взлетно-посадочная полоса будет находиться в режиме ожидания, но она безопасна для выполнения обычных полетов", - приводит его слова газета South China Morning Post (SCMP).

Стивен Ю рассказал, что самолет разломился на две части, каждая весом порядка 200 тонн. Черный ящик должен находиться в районе хвостовой части самолета, которая погружена в море.

Семьи двух погибших при инциденте сотрудников наземной службы заявили, что авиакомпания Emirates не вышла с ними на связь и не выразила соболезнований. Юристы, к которым обратилась SCMP, предупредили, что пилотам могут быть предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, если будет установлено, что инцидент произошел из-за их халатности. По местным законам, за это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время идет расследование обстоятельств происшествия.

Грузовой самолет Boeing 747, выполнявший 20 октября рейс Emirates EK9788 из Дубая, при посадке выкатился за пределы ВВП в море. Во время инцидента борт врезался в машину наземной службы, два человека, находившихся в ней, погибли. Как сообщил журналистам представитель Emirates, этот самолет был арендован вместе с экипажем у турецкого авиаперевозчика ACT Airlines по договору лизинга. Самолет должен был принять груз на месте. Никто из четырех членов экипажа турецкого самолета не пострадал.