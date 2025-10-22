Профсоюзы считают необходимым четко определить статус самозанятых

Зампредседателя ФНПР Александр Шершуков отметил, что такие категории граждан могут остаться без пенсии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает необходимым четко определить статус самозанятых в РФ. Как сообщил ТАСС зампредседателя организации Александр Шершуков, до сих этот статус четко не определен - это и не предприниматели, но и не работники по найму, из-за этого возникают проблемы в защите их трудовых прав.

"Здесь проблема и в неопределенных трудовых отношениях, и в подмене, и в экономии на взносах в социальные фонды, - сказал Шершуков. - Статус самозанятых до конца не определен - или это предприниматель, или это работник. Поэтому есть существенные проблемы в защите их трудовых прав. Мы в одном из регионов пытались создать профсоюз самозанятых, но им было отказано из-за того, что данный статус не определен с точки зрения возможности объединения в профсоюзы".

Он также напомнил, что самозанятые не обязаны платить взносы в Социальный фонд России. "Поэтому они могут просто остаться без пенсии. Это большая проблема, которую они недооценивают", - подчеркнул зампредседателя ФНПР.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии заявил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что Минтруд и ФНС провели анализ на 170 предприятиях на предмет подмены трудовых отношений самозанятостью и в 84% случаев нашли такие нарушения. По его словам, поэтому в РФ необходимо скорректировать признаки трудовых отношений, чтобы минимизировать злоупотребления.