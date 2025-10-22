Миронов предложил ввести бесплатный проезд для иногородних к месту лечения

Подобную льготу пока предоставляют только инвалидам и некоторым другим категориям граждан, подчеркнул председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает закрепить в законодательстве право на бесплатный проезд к месту лечения для иногородних пациентов.

"В России необходимо ввести бесплатный проезд для иногородних пациентов к месту лечения и обратно. <...> Норму необходимо закрепить в федеральном законодательстве, "Справедливая Россия" будет готовить соответствующие поправки", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что в отдельных субъектах РФ есть соответствующие программы помощи, но они отличаются между собой. При этом в настоящее время подобная льгота предоставляется только инвалидам и некоторым другим категориям граждан, подчеркнул депутат.

"А что делать тем, кто пока еще не инвалид, но может им стать, если вовремя не провести необходимые исследования и не начать лечение, которое нет возможности проводить в своем регионе? Сегодня многие такие люди вынуждены отдавать последнее, что них есть, или даже организовывать благотворительные сборы", - добавил Миронов.