В финал Национальной технологической олимпиады прошли почти 5 тыс. школьников

Всего участвовали почти 24 тыс. человек из 86 регионов России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Почти 5 тыс. школьников со всей России прошли в финалы Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Подведены итоги отборочного этапа Национальной технологической олимпиады Junior - командных инженерных соревнований для школьников 5-7-х классов, которые организует Кружковое движение НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей". Приглашения в заключительный этап получили 4 950 участников [со всей России]. Финалы запланированы с 10 по 18 ноября в 64 регионах страны", - сообщили в пресс-службе.

В этом сезоне восемь российских регионов примут финалы НТО Junior впервые: Белгородская, Курская и Сахалинская области, Краснодарский край, республики Бурятия, Мордовия, Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика.

В 2025 году на НТО Junior зарегистрировались 23 990 школьников из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. Отмечается рост интереса к олимпиаде с каждым годом. Уточняется, что больше всего юниоров олимпиады представляют Новосибирскую область (10 173), Санкт-Петербург (4 164) и Московскую область (1 721). Юниорский трек НТО проводится с 2019 года, за все время соревнования объединили более 140 тыс. школьников.

"Олимпиадное движение <...> помогает регионам выстраивать сильные технологические школы, мотивирует школьников учиться и творить. Юниорский трек НТО дает возможность присоединиться к этому движению уже в средних классах, начать путь в инженерии и технологиях с невысоким порогом входа. Мы верим, что именно такой подход позволит сформировать новое поколение талантливых и увлеченных специалистов, готовых отвечать на самые сложные вызовы будущего", - подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

Об НТО Junior

В 2025 году НТО Junior включает семь соревновательных сфер - виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и киберфизические системы, что является новым направлением этого сезона. Традиционно наибольшей популярностью среди школьников пользуется сфера "Технологии и компьютерные игры", которая собрала 5 974 участника по итогам заявочной кампании. На втором месте - сфера "Технологии и среда обитания" (4 492), на третьем - "Технологии и искусственный интеллект" (2 775).

"По итогам отборочного этапа каждый пятый участник получил приглашение в финал, а 293 школьника выполнили задачи на максимальный балл. Это говорит о том, что ученики 5-7-х классов готовы осваивать темы за рамками школьной программы, если у них есть интерес и возможность проявить себя", - отметил генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

На заключительном этапе участники НТО Junior попробуют себя в роли настоящих исследователей. Школьникам предстоит объединиться в команды, чтобы решить комплексные инженерные задачи по выбранным сферам. Задания разработаны с учетом возраста и уровня подготовки юниоров и объединены общей легендой, сообщили в пресс-службе. Лучшие команды из каждой сферы получат приглашение на слет НТО Junior, который пройдет в конце декабря. Итоги седьмого сезона НТО Junior подведут 21 ноября.

НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети", при поддержке Движения первых, Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.