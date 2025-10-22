В Бурятии за сообщение о пьяном водителе будут платить 5 тыс. рублей

В полиции должны подтвердить достоверность сведений

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 22 октября. /ТАСС/. Жители Бурятии смогут получать по 5 тыс. рублей за сообщение о водителе, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Принят соответствующий нормативно-правовой акт, сообщили в Минтрансе республики.

"Теперь жители Бурятии имеют право на материальное поощрение за сведения о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий нормативно-правовой акт вступил в силу", - говорится в сообщении.

Сообщить о факте нарушения необходимо сотрудникам полиции. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом обратиться в Минтранс Бурятии, написать заявление, оно будет рассмотрено специалистами ведомства в течение пяти рабочих дней. "Если в полиции подтвердится достоверность сведений, то вознаграждение выплачивается. На это выделяется еще 10 рабочих дней", - пояснили в министерстве, добавив, что такой подход уже показал свою эффективность в разных регионах России.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что ситуация с авариями по вине пьяных водителей остается одной из самых острых в республике. В 2024 году совершено 201 ДТП в состоянии опьянения, погибли 54 человека, еще 247 получили травмы. "Почти половина всех жертв на дорогах - это последствия пьяного вождения. Такое неприемлемо", - подчеркнул Цыденов.