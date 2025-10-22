В Роскачестве рассказали, как отличить "клона" от реального родственника

Необходимо придумать кодовое слово для своих, сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мошенники активно используют нейросети на базе искусственного интеллекта для создания убедительных голосовых копий родственников, рассказали ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Для этого злоумышленникам нужен лишь короткий образец голоса, который легко добыть из аудиосообщений в мессенджерах или видео в соцсетях, отметили эксперты.

"Технологии достигли такого уровня, когда по голосу или видео в реальном времени уже сложно отличить имитацию от реального человека. В особой зоне риска пожилые люди и подростки. Проведите беседу с близкими, придумайте кодовое слово для своих, чтобы точно знать, когда звонят чужие. Один личный вопрос, встроенный в диалог, - и мошенник, использующий ИИ, будет разоблачен", - сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

При возникновении сомнений нужно немедленно положить трубку и перезвонить человеку на его номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Подделку голоса удастся выявить, даже если звонок поступает с правильного номера, добавляют эксперты. Одним из признаков подделки может стать неестественный шум. Если в записи однообразно шумит ветер, сигналят машины или слышны другие резкие звуки, это должно насторожить. Аферисты намеренно используют такие помехи, чтобы скрыть механическое звучание голоса, лишенного пауз, эмоциональных оттенков и живых интонаций. Кроме этого, злоумышленники часто торопят, пытаются запугать или навязывают четкие алгоритмы действий, любая просьба сообщить коды или перевести деньги "прямо сейчас" - это стоп-сигнал, отмечают в Роскачестве.

По данным организации, сгенерированные нейросетями изображения стали настолько реалистичными, что, по последним данным, большинство россиян (от 62% до 80%) не могут отличить их от настоящих. Однако существуют четкие признаки, которые помогают распознать обман и избежать мошенничества, например неестественная мимика часто выдает подделку - в таком случае движения на лице выглядят странно, а эмоции не соответствуют смыслу слов. Еще один важный показатель - качество изображения, например размытость или пикселизация вокруг губ и глаз. Синхронизация звука и видео также выдают дипфейк: если речь не совпадает с движением губ, скорее всего, это цифровой клон, подчеркнули эксперты.

В Роскачестве отметили, что ключевой поведенческий маркер, по которому можно выявить мошенников, - это запрет виртуального собеседника перезванивать и нахождение отговорок, чтобы избежать личной встречи, с требованиями срочного перевода денег.