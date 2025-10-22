В SuperJob считают, что режим самозанятости нужно не отменить, а донастроить

Платформенная занятость уже стала неотъемлемой частью экономики и открывает преимущества как для специалистов, так и для бизнеса, сообщила руководитель пресс-службы сервиса Наталья Ильченко

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. SuperJob рассматривает развитие платформенной занятости как одно из ключевых направлений технологического роста, поэтому отказ от самозанятости был бы шагом назад для всего рынка труда, но этот режим налогообложения требует донастройки. Такое мнение ТАСС выразила руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

Ранее Совет Федерации рекомендовал правительству проанализировать итоги эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход и рассмотреть возможность его завершения в 2026 году, на два года раньше запланированного срока. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии заявил, что нужно закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование.

"Отказываться от самозанятости нельзя - это означало бы шаг назад для всего рынка труда. Платформенная занятость уже стала неотъемлемой частью экономики и открывает преимущества как для специалистов, так и для бизнеса. Да, этот формат требует донастройки правил, но решать задачу нужно не отменой режима самозанятости, а его развитием - с прозрачным регулированием и понятными механизмами взаимодействия между исполнителями, платформами и заказчиками", - сказала Ильченко.

Она отметила, что SuperJob рассматривает развитие платформенной занятости как одно из ключевых направлений технологического роста страны. "Мы выстраиваем инфраструктуру, которая позволит масштабировать этот формат, повысить эффективность взаимодействия между бизнесом и специалистами и задать новые стандарты на рынке труда", - уточнила собеседница агентства.

По данным февральского опроса SuperJob, услугами россиян со статусом самозанятого в РФ пользуются 18% компаний. Чаще всего предприятия и организации привлекают самозанятых, оказывающих услуги в сфере строительства, ремонта и проектирования, грузоперевозок и логистики, а также в IT-сфере.

"Очевидно, что для работодателя это выгодный формат, поскольку он в таком случае не отчисляет никакие взносы. Самозанятый сам платит за себя налоги. Но здесь что нужно учесть: в рамках законодательства нельзя подменять трудовые отношения отношениями по договору ГПХ, например. То есть если фактически человек работает как обычный работник, с ним должен быть заключен трудовой договор, и на него должны распространяться все соответствующие права в рамках трудовых отношений", - подчеркнула Ильченко, добавив, что оформлять такого работника как самозанятого - нарушение закона.

О самозанятости

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход (НПД) в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или индивидуальных предпринимателей). Согласно изначальным планам, эксперимент, проводимый на всей территории России, должен продлиться до 31 декабря 2028 года включительно.