На Северо-Западе России ожидаются туманы

В Заполярье и Карелии прогнозируют гололедицу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Туманы ожидаются в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа России в среду, сообщают региональные гидрометцентры. В Карелии и Мурманской области на дорогах будет гололедица. "Ночью и утром 22 октября 2025 года местами по Мурманской области прогнозируется сильная гололедица", - предупредил в своих соцсетях региональный главк.

В Мурманской области временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя с умеренным ветром. Температура ночью от минус 3 до плюс 2, днем от 0 до плюс 5 градусов. В Карелии и в Архангельской области существенных осадков не ожидается, ночью до минус 3, днем до плюс 8. В Поморье ночью и утром местами туман. Велика вероятность туманов и в Вологодской области, в регионе без осадков, ночью при прояснениях от минус 4 до плюс 1 градуса, днем будет 3-6 градусов тепла.

Снег с дождем пройдут в среду в Ненецком автономном округе (НАО) и Республике Коми, на крайнем северо-востоке Коми ожидается мокрый снег. В самых восточных регионах СЗФО температура воздуха в ночные часы составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - не более 1-6 градусов тепла. В НАО на побережье местами порывы ветра 15-17 м/с, а в Коми ветер начнет ослабевать до 7-12 м/с.

В Новгородской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 1, днем 4-9 тепла. Теплее всего в среду будет в Калининградской и Псковской областях. Днем в самом западном регионе страны пройдет небольшой дождь, ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха в темное время суток плюс 2-7, днем до 13 тепла. На территории Псковской области, где на протяжении последних недель отмечается солнечная и теплая погода, 22 октября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха по области ночью опустится до минус 4 градусов, днем воздух прогреется до плюс 12.