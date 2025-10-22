В Москве проведут профсоюзные уроки для более 9 тыс. школьников и студентов

Проекту исполнилось 20 лет

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Профсоюзные уроки, посвященные таким темам, как защита прав трудящихся и перспективные профессии, в этом учебном году охватят в столице более 9 тыс. человек, сообщил ТАСС председатель профсоюза образования Москвы Константин Гужевкин.

"Профсоюзные уроки охватывают школы и колледжи города. В этом учебном году пройдут 300 уроков, их посетят свыше 9 тыс. человек", - сказал он.

Гужевкин подчеркнул, что проекту "Профсоюзные уроки" исполнилось 20 лет. За это время московские педагоги, активно участвующие в профсоюзном движении, провели для школьников и студентов 6 тыс. уроков. "Проект стал неотъемлемой частью образовательной и воспитательной работы, помогая детям узнавать о своих правах и роли социального диалога в жизни города. Все это время профсоюзные уроки остаются востребованным и эффективным форматом занятий для школьников и студентов по истории и основам трудовых отношений", - сказал Гужевкин.

Он отметил, что уроки стали интерактивными, мультимедийными и профориентационными. Благодаря цифровым технологиям дети лучше запоминают факты о профсоюзном движении, разбираются в трудовом законодательстве и развивают свои исследовательские компетенции. Также они открывают для себя многообразие профессий, знакомятся с требованиями к современному специалисту и формируют свой осознанный карьерный путь. В рамках профсоюзных уроков проводятся мастер-классы для воспитанников дошкольных учреждений, занятия для школьников и лекции для студентов колледжей.

"Программа разработана с учетом возраста ребят: младшие школьники знакомятся с основами профсоюзного движения через игру, подростки изучают правозащитную деятельность профсоюзов и компетенции будущего, а студенты погружаются в вопросы современного рынка труда и перспективных профессий. Особенностью нашего проекта является и то, что зачастую занятия проводят как молодые лидеры профдвижения, так и ветераны педагогического труда, создавая уникальную связь поколений. В этом году этот принцип также нашел продолжение в темах, посвященных развитию наставничества", - сказал Гужевкин, добавив, что также среди тем профсоюзных уроков этого года - аспекты достойного труда в XXI веке и вклад учителей в Великую Победу.