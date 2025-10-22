Эксперт Рыжкова: россияне часто становятся дропперами по невнимательности

Наиболее часто используют схему с неожиданным переводом на карту, сообщила профессор Института экономики и менеджмента Томского государственного университета

ТОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Россияне чаще всего не замечают, как становятся дропперами или не вполне осознанно идут на это в погоне за легкими деньгами. При этом защититься от таких ситуаций можно, только если быть внимательным, сообщила ТАСС профессор Института экономики и менеджмента Томского государственного университета (ТГУ) Марина Рыжкова.

"Самый частый путь - неожиданный перевод на карту. И вам тут же пишут: "Извините, я случайно вам перевел деньги, вот номер карты, переведите, пожалуйста, обратно". Часто карта, на которую просят вернуть деньги, оказывается совершенно другой, но на это мало кто обращает внимание. И так, совершенно неожиданно, обычный, честный человек становится участником дроп-схемы. Ведь вы не готовились к этому, вы просто хотите вернуть чужие деньги. Но, к сожалению, внимания часто не хватает, чтобы сопоставить все детали. И это, я бы сказала, только вершина айсберга. Схем мошенничества настолько много, и они постоянно эволюционируют, что уследить за всем просто невозможно", - сказала Рыжкова.

По ее словам, в легальном поле дропперство появиться и не может. Когда человек платит онлайн за коммунальные услуги, все действия прозрачны: он заходит на сайт, проверяет реквизиты, вводит данные, подтверждает платеж. Если даже произошла ошибка, он всегда может доказать свою правоту, предоставив выписку из банка, чеки, квитанции. Но там, где начинаются переводы денег в обход закона или иных ограничений - там и появляется почва для дропперства.

"Давать какие-то рецепты о том, как не стать дропом, почти бесполезно. Люди сами, особенно молодые, с удовольствием становятся такими посредниками. Им кажется, что это легкие деньги. И проблема, к сожалению, проявляется даже не в вузе или позже, а в старших классах школы. Культивируется идеология успеха, а для подростков успехом считается заработок. Надо, чтобы ты заработал деньги, а не просто брал у родителей. А как заработать? А вот так, выступив посредником", - отметила эксперт.

Она добавила, что самое главное - думать головой. И если что-то кажется подозрительным, лучше перестраховаться и сразу сообщить в банк и правоохранительные органы.

"Ошибаются все, даже я могу попасть в совершенно непонятную ситуацию, хотя вроде занимаюсь исследованием таких случаев. Бывает, даже не поймешь, что уже втянут в какую-то схему, потому что твои данные использовали без твоего ведома. Но если у ребенка не хватает просто знаний или житейского соображения, то у взрослых часто нет времени, чтобы разобраться. И все пускается на "авось". А цифровая среда, к сожалению, очень опасна, и в ней идут очень быстрые процессы, к которым мы не можем оперативно приспособиться", - сказала Рыжкова.