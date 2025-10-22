Росконгресс подписал меморандум с ШОС о продвижении выставочной деятельности

Фактически, фонд становится механизмом реализации потенциала Секретариата Шанхайской организации сотрудничества, заявил советник президента РФ Антон Кобяков

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Фонд Росконгресс 22 октября подписал с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) меморандум о взаимопонимании касательно продвижения конгрессно-выставочной деятельности. Церемония состоялась в секретариате ШОС.

"ШОС и Росконгресс связывают особые отношения. Благодаря доверию лидеров России и государств - членов ШОС сегодня официально, в торжественной обстановке подписывается меморандум о взаимопонимании. <…> Фактически Фонд Росконгресс становится механизмом реализации потенциала Секретариата ШОС, - заявил на мероприятии советник президента РФ Антон Кобяков. - Убеждены, что совместная работа будет полезной для развития общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия стран-участниц".

По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, этот меморандум открывает новую страницу взаимодействия на площадке ШОС, выводит его на более высокий уровень. "Я уверен, что вместе мы сможем реализовать множество значимых взаимовыгодных проектов", - подчеркнул он.

Как прокомментировал генсек ШОС Нурлан Ермекбаев, объединение отводит важную роль продвижению конгрессно-выставочной деятельности в укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей в своем пространстве.

"В целях развития данного направления в 2022 году утверждена Концепция выставочно-ярмарочной деятельности в области сельского хозяйства ШОС. В этом году принято положение об организации конгрессно-выставочных мероприятий под эгидой Совещания министров промышленности государств - членов ШОС, - добавил он. - Этот приоритет был в очередной раз подтвержден в ходе состоявшегося в сентябре Тяньцзиньского саммита ШОС, по итогам которого наши лидеры уполномочили генерального секретаря организации подписать меморандум о взаимопонимании с Фондом Росконгресс - одним из крупнейших в регионе организаторов международных мероприятий, обладающих богатым опытом и высоким уровнем профессионализма".