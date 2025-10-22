Faves: многим россиянам не хватает информации от ИИ в поисковике

Среди опрошенных 24,7% заявили, что "ответы нейросети пока им не попадались"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Для 28% россиян достаточно сгенерированных ИИ в поисковике ответов, чтобы получить ответы на свои вопросы, следует из результатов опроса коммуникационного агентства Faves (есть в распоряжении ТАСС).

Нейросети, встроенные в поисковые системы, есть, например, у "Яндекса" и Google. 21 октября компания OpenAI представила ИИ-браузер ChatGPT Atlas. Тем не менее 24,7% опрошенных заявили, что "ответы нейросети пока им не попадались".

28% заявили об обратном, они читают ответы ИИ и признают, что им их хватает. 23,6% также сообщили, что читают ответы нейросетей в поисковиках, но отметили, что потом ищут "еще информацию". 17% не обращают внимания на ИИ, 6,6% - сомневаются в правильности таких ответов.

На вопрос о доверии к информации и рекомендациям от ИИ 20,9% респондентов ответили "да", поскольку, по их словам, ИИ анализирует большой массив данных. Почти 18% доверяют только если нейросети ссылаются на авторитетные источники. Малая часть (4,4%) доверяет, потому что "нейросети не умеют врать".

Однако часть россиян не доверяет ответам ИИ - 17% верят, что нейросети слишком часто ошибаются, еще больше (20,3%) аргументируют недоверие тем, что "не хотят, чтобы ими управлял ИИ", другие (19,8%) полагают, что "все ответы нейросетей проплачены".

В опросе приняли участие почти 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.