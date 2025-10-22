На Ямале запустили программу для командного сплочения пятиклассников

За выполнение заданий классы будут получать баллы, а лучшие команды отправятся в познавательную поездку по региону

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Региональную программу "Классы первых" запустили для развития командного духа пятиклассников Ямало-Ненецкого автономного округа. За выполнение заданий классы будут получать баллы, а лучшие команды отправятся в познавательную поездку по Ямалу, сообщили в департаменте молодежной политики региона.

"Запустили проект "Классы первых" - годовое погружение в ценности и практики Движения первых для всех пятых классов Ямала. <…> Мы уверены, что лучшего каркаса для сплочения ребят, чем Движение первых, не найти. Наша региональная команда разработала годовой сценарий заданий и активностей по вселенной Первых, состоящий из пяти этапов. Перегружать школьников не будем - индивидуальных заданий нет, участие принимает весь класс как один отряд", - говорится в сообщении.

Участниками программы станут восемь тысяч школьников. Отмечается, что программа рассчитана на 36 академических часов и включает задания по 12 направлениям деятельности Движения первых. Запланировано пять этапов: "Движение", "Будущее", "Отечество", "Возможности" и "Страна". На каждом этапе школьники будут выполнять различные задания и активности, в том числе смогут поучаствовать в выполнении нормативов ГТО, экомарафоне от Зеленой Арктики, квестах от школы "Ямолод". Задания будут выдаваться школьникам раз в месяц, за их выполнение классы получат баллы.

По итогам учебного года лучшие команды отправятся в познавательную поездку по региону, а победитель получит переходящий кубок.