В Приморье нашли пропавшую в начале октября семилетнюю девочку

Мать с дочкой самостоятельно обратились к следователям

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Семилетняя девочка, которую мать забрала из реабилитационного центра в городе Артеме в начале октября, найдена. Мать с дочкой самостоятельно обратились к следователям, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по Приморскому краю.

"Они [мать с ребенком] сами к нами пришли, с ними работают следователи", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ, 6 октября мать девочки самовольно забрала ребенка из реабилитационного центра города Артема и не поставила в известность администрацию учреждения. Были организованы поиски.