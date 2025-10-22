В Химках мужчина потратил 400 тыс. рублей с найденной карты

Суд арестовал его за кражу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уголовное дело заведено в Химках на мужчину, потратившего с чужой банковской карты 400 тыс. рублей, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленник на улице заметил конверт с кредитной картой и пин-кодом к ней. Забрав ее себе, мужчина в нескольких магазинах расплачивался ей за приобретенные товары и обналичивал денежные средства в банкоматах. После этого он потерял карту, успев потратить около 400 тысяч рублей", - сказала она.

Мужчину нашли по камерам наблюдения, он был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Суд арестовал фигуранта.