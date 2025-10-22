Родственникам пациентов могут разрешить постоянно быть рядом в больнице

Речь идет о людях с инвалидностью и пациентах из маломобильных групп

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСC

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Родственникам людей с инвалидностью и пациентов из маломобильных групп населения в России предложено предоставить круглосуточный доступ для посещения стационаров с целью ухода. Соответствующий проект постановления, разработанный Минздравом РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Правила осуществления ухода ближайшим родственником, законным представителем или иным лицом (привлекаемым родственниками или законными представителями) в условиях круглосуточного стационара за пациентами, являющимися инвалидами I группы, включая порядок доступа, устанавливаются медицинской организацией и доводятся до сведения граждан путем размещения на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. <…> Круглосуточный доступ ближайших родственников, законных представителей или иных лиц (привлекаемых родственниками или законными представителями) для осуществления ухода осуществляется на безвозмездной основе с учетом соблюдения санитарно-эпидемического режима (при наличии)", - говорится в документе.

Из текста также следует, что предлагается обеспечить долю выплат медработникам по окладам не ниже 50% без учета компенсационных выплат. При этом необходимо сохранить уровень заработной платы не ниже показателя за прошлый год.