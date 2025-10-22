Для работы в кафе в Норильске нелегальных мигрантов доставили на барже

Иностранцы смогут работать только при наличии специального разрешения ФСБ

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Трех нелегальных мигрантов доставили на барже из Красноярска для работы в Норильске, где иностранцы могут работать только при наличии специального разрешения ФСБ. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

Норильск - город на севере Красноярского края, расположен в 1,5 тыс. км севернее Красноярска.

"Работа мигрантов в Норильске запрещена до получения специального разрешения от ФСБ. Поэтому путь иностранцев прошел через Красноярск, откуда их забрал еще один участник преступления - уроженец Азербайджана. Последний за 600 тыс. руб. организовал их транспортировку с помощью баржи", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что местной сети кафе "Плов хаус элит" потребовались повара, разбирающиеся в восточной кухне. Тогда директор фирмы и ее муж подыскали троих знакомых жителей Узбекистана и связались с ними, предложив сотрудничество. Легализовать пребывание мигрантов помогла компания "ЮБС-сервис". Четыре сотрудника фирмы, в числе которых гендиректор и два бухгалтера заключили с иностранцами фиктивные трудовые договоры и поставили на мнимый регистрационный учет.

По материалам надзорного ведомства возбуждено уголовное дело об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). В рамках дела уже задержано восемь подозреваемых. Устанавливаются личности других участников преступления.

Мигранты были привлечены к административной ответственности и покинули территорию России.