На Украине некоторые поезда следуют с задержками до двух часов

Изменения в расписании произошли после сообщений о взрывах и повреждениях инфраструктуры в нескольких регионах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Некоторые поезда на Украине курсируют с задержками до двух часов после сообщений о взрывах и повреждениях инфраструктуры в ряде регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця").

В частности, речь идет о поездах Ивано-Франковск - Черкассы и Черкассы - Киев.

Возможны задержки и изменения в движении пригородных поездов.

В ночь на 22 октября в ряде городов Украины произошли взрывы.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. 16 октября на Украине опять заявили о повреждениях энергетической инфраструктуры после серии взрывов.