Трамп получил премию "Архитектор мира" от фонда Ричарда Никсона

Награду присудили американскому лидеру за "достигнутые им прекращения огня и мирные соглашения", отметили в Белом доме

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп получил учрежденную в 1995 году фондом Ричарда Никсона (37-го президента США) премию "Архитектор мира". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Статуэтка, выполненная в виде фигуры Ричарда Никсона, была вручена Трампу председателем совета директоров фонда и экс-советником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном в присутствии членов семьи Никсонов. В своем официальном заявлении по случаю вручения премии фонд указал, что награда была присуждена Трампу за "достигнутые им прекращения огня и мирные соглашения". В частности, упоминается заключение мирного соглашения в секторе Газа, переговоры об урегулировании конфликтов между Арменией и Азербайджаном, Индией и Пакистаном, Руандой и Демократической Республикой Конго, а также Таиландом и Камбоджей. Отдельно были отмечены усилия Трампа "по установлению прочного мира между Россией и Украиной".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премия в этом году присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. После этого Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в 2026 году.

Фонд Ричарда Никсона был основан самим 37-м президентом США в 1983 году. Учрежденная фондом в 1995 году премия "Архитектор мира" ранее дважды (в 1996 и 2022 годах) вручалась бывшему госсекретарю США и советнику президента США по нацбезопасности Генри Киссинджеру, первому премьер-министру Сингапура Ли Куан Ю (1997), 41-му президенту США Джорджу Бушу - старшему (2000) и ряду других американских и зарубежный государственных и политических деятелей.