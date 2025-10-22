В Омске зафиксировали загрязнение атмосферы тремя веществами

В Кировском округе заметили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода, оксида и диоксида азота

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода, оксида и диоксида азота зафиксировано в Кировском округе Омска после жалоб жителей на загрязнение атмосферы, сообщила пресс-служба регионального Минприроды. В Ленинском округе также выявлено повышенное содержание мелкодисперсных твердых частиц.

"21 октября в связи с сообщениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха организован выезд передвижной экологической лаборатории для проведения замеров качества атмосферного воздуха в Кировском административном округе города Омска. На ул. Дианова, 32 зафиксированы превышения ПДК по сероводороду в 1,12 раза (0,009 мг/м3), оксиду азота - в 1,4 раза (0,56 мг/м3), диоксиду азота - в 1,45 раза (0,29 мг/м3)", - говорится в сообщении.

Автоматизированный пост наблюдения в Ленинском округе также зарегистрировал превышение ПДК по мелкодисперсным твердым частицам диаметром 2,5 микрометра и меньше в 1,09 раза.

Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов.