Белоусов: военные финансисты реализуют дополнительные меры помощи участникам СВО

Министр обороны РФ выразил уверенность в том, что "усердие и настойчивость, постоянное совершенствование методов работы, применение новейших технологий позволят сотрудникам службы и в дальнейшем образцово решать все поставленные задачи"

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Военные финансисты осуществляют эффективный контроль рационального использования бюджетных средств на нужды Вооруженных сил России, а также реализуют дополнительные меры помощи участникам СВО. Об этом говорится в приказе министра обороны Андрея Белоусова.

22 октября в ВС РФ отмечается День финансово-экономической службы.

В приказе отмечается, что "более века военные финансисты играют значимую роль в социальной защите военнослужащих, обеспечении повседневной деятельности армии и флота, поддержании боевой готовности воинских частей".

"Опираясь на достижения предшественников, личный состав финансово-экономической службы самоотверженно и добросовестно исполняет свои должностные обязанности, осуществляет эффективный контроль целевого и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на нужды ВС РФ, реализует дополнительные меры помощи военным пенсионерам, гражданскому персоналу, участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в приказе.

Белоусов также выразил уверенность в том, что "усердие и настойчивость, постоянное совершенствование методов работы, применение новейших технологий позволят сотрудникам службы и в дальнейшем образцово решать все поставленные задачи".

"Желаю крепкого здоровья, благополучия, больших успехов и свершений на благо России", - заключил министр.