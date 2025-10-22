В Смоленском госуниверситете откроют студенческий медиацентр

Для участия в проекте заявились более 60 медиаактивистов из образовательных организаций области

СМОЛЕНСК, 22 октября. /ТАСС/. Региональный студенческий медиацентр будет создан на базе Смоленского государственного университета (СмолГУ) благодаря гранту Росмолодежи. Работа уже стартовала, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Благодаря гранту Росмолодежи мы приступили к созданию регионального студенческого медиацентра, который станет уникальной площадкой для создания эксклюзивного медиаконтента, взаимодействия с экспертами отрасли, участия в крупных региональных и федеральных информационных проектах. Его участниками смогут стать как студенты Смоленского государственного университета, так и обучающиеся других вузов и ссузов региона", - рассказали в пресс-службе СмолГУ.

В настоящий момент для участия в проекте заявились более 60 медиаактивистов из образовательных организаций области. Уже сегодня они успешно пишут статьи, снимают и монтируют видеосюжеты, а также записывают подкасты. В рамках проекта они смогут повысить уровень своих компетенций и объединить усилия для создания качественного контента, рассчитанного на молодежь региона и страны.

"Мы планируем сформировать основной состав редакции, в который войдут порядка 20-25 студентов из разных вузов и ссузов региона. Но, конечно, вся команда медийщиков будет значительно больше. У всех у них будет возможность посещать профильные образовательные мероприятия, освещать важные для молодежи мероприятия региона, рассказывать, что происходит в науке и общественной жизни", - рассказали в вузе, уточнив, что медиацентр оснастят собственной студией с видеокамерами, качественным световым и фотооборудованием.

Смоленский государственный университет - один из старейших университетов России, создан в 1918 году. В вузе учатся около 5 тысяч студентов, ведется подготовка по более чем 60 образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также направлениям подготовки аспирантуры. Более 10 лет в стенах СмолГУ работает информационный центр Росатома.