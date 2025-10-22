КМЗ передал дизельный генератор в хоспис для тигров с новых территорий

Он необходим для бесперебойной подачи электричества в операционный блок

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) передал хоспису "Дом тигра" дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400 с АВР с блоком управления, который был необходим для бесперебойной подачи электричества в операционный блок на территории хосписа и отопления вольеров зимой, сообщили в пресс-службе предприятия.

"О такой потребности руководство КМЗ ОСК узнало от одного из сотрудников предприятия, который хорошо знаком с руководством хосписа", - сообщили в пресс-службе.

С новых территорий в числе прочих привезен тигр Пантиак. Он попал под обстрел и лишился лапы. "По этой причине мы его забрали. Он прекрасно живет в группе с другими тиграми. Тигр из Мариуполя Опелька была подарена главой ДНР Денисом Пушилиным для Петербурга при встрече Владимира Путина и губернатора города Александра Беглова. Она попала к нам на лечение, так как ей не хватало витаминов, потому что ее кормила и выхаживала собака. У нее были переломы из-за хрустальной болезни, но сейчас она чувствует себя хорошо. Тигренок Екатерина тоже с новых территорий. Ее изъяли сотрудники МВД у браконьеров. Львица Победа у нас с Донецка", - рассказал ТАСС основатель приюта "Дом тигра" Дмитрий Ким.

КМЗ недавно завершил тестовые испытания блока управления дизельными генераторами, на разработку которого получил субсидию от "Агентства по технологическому развитию". Блок управления применяется для переключения нагрузки между основным и резервным источником тока в автоматическом режиме, что обеспечивает бесперебойное электроснабжение при авариях в основной сети.