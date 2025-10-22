В Казахстане умер 100-летний ветеран Арсений Щудляк

АСТАНА, 22 октября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Арсений Щудляк умер в возрасте 100 лет в Казахстане, сообщили в пресс-службе правительства Акмолинской области республики.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким покойного, разделяя с ними боль невосполнимой утраты. Ветерану Великой Отечественной войны Арсению Андреевичу Щудляку в марте этого года исполнилось 100 лет", - приводятся в сообщении слова главы правительства региона Марата Ахметжанова.

Арсений Щудляк родился 22 марта 1925 года в Украинской ССР. В 1943 году был призван на фронт, воевал в составе стрелкового полка, после победы над нацистской Германией он в августе-сентябре 1945 года также участвовал в боях против японских войск. Службу продолжал до марта 1946 года, после чего поселился в Щучинске в Казахской ССР, где долгое время работал в военизированной железнодорожной охране. На пенсию вышел в 1985 году.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Георгия Жукова, "За победу над Германией", "За победу над Японией", а также различными юбилейными наградами.

В марте со 100-летним юбилеем ветерана поздравили военнослужащие Вооруженных сил Казахстана с оркестром. Поздравительное письмо ему направил президент республики Касым-Жомарт Токаев.