Литва открыла закрытые на границе с Белоруссией КПП

Машины снова пропускают на контрольно-пропускных пунктах Медининкай и Шальчининай

ВИЛЬНЮС, 22 октября. /ТАСС/. Литовские власти открыли контрольно-пропускные пункты (КПП), закрытые на границе с Белоруссией из-за инцидента с массовым проникновением в воздушное пространство угрожавших безопасности полетов метеорологических зондов с сигаретной контрабандой из Белоруссии. Об этом сообщил журналистам начальник национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Принято решение возобновить пропуск на КПП Медининкай и Шальчининай", - сказал он. Эти переходы были спешно закрыты в ночь на 22 октября.

В связи с инцидентом советник президента Дейвидас Матулёнис заявил, что если подобное будет повторяться, Вильнюс может на более длительное время вообще закрыть границу с Белоруссией.

По данным национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве Литвы примерно с 23:00 (совпадает с мск) 21 октября были зафиксированы несколько десятков метеозондов.