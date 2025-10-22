Для абитуриентов-гуманитариев с марта хотят ввести ЕГЭ по истории

Нововведения коснутся таких специальностей, как "Социология", "Юриспруденция", "Публичная политика и социальные науки", "Таможенное дело", "Реклама и связи с общественностью", "Издательское дело", "Сервис"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует с 1 марта 2026 года ввести ЕГЭ по истории для поступающих на социально-гуманитарные направления. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно таблицам, размещенным в файле документа, ведомство предлагает российским вузам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на социально-гуманитарные направления не только обществознание, но и историю. В случае принятия проекта, приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.

По информации из проекта, нововведения коснутся таких специальностей, как "Социология", "Юриспруденция", "Публичная политика и социальные науки", "Таможенное дело", "Реклама и связи с общественностью", "Издательское дело", "Сервис" и других.

Ранее предложение было объявлено на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, с ним выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.