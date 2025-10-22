Первый в Приморье карьерный молодежный центр откроют в середине декабря

Карьера молодых специалистов будет развивать Дальний Восток, отметила заместитель министра профессионального образования региона Лариса Хасбутдинова

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Открытие первого карьерного молодежного центра в Приморском крае состоится в середине декабря 2025 года. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной открытию Молодежного карьерного центра в Приморском крае, сообщила заместитель министра профессионального образования Приморского края Лариса Хасбутдинова.

"Это действительно очень важная структура для молодежи Приморского края, потому мы считаем, что карьера молодых специалистов это то, что будет развивать Дальний Восток. Это точка притяжения молодых людей. Мы хотим сделать все максимальное для того, чтобы наши выпускники вузов, колледжей, молодые ребята, которые уже получили свое профессиональное образование, всегда имели возможность прийти к профессионалам и получить адекватные консультация и быть маршрутизированными на свои рабочие места, где они будут развивать свою карьеру. Мы к этому долго шли, и официальное открытие мы планируем осуществить в середине декабря текущего года", - отметила Хасбутдинова.

По ее словам, в настоящее время идет работа над архитектурой мероприятия. "Большое внимание планируем уделять молодежи, которая уже доверила время своего обучения Приморскому краю. Все больше ребят из других субъектов прибывают в Приморье", - рассказала она.

"Центр опережающей профподготовки, являясь агрегатором ресурсов системы профобразования, уже имеет опыт за два года своего существования и понимает, какие существуют технологии, подходы. <..> На сегодняшний день в планах у молодежного карьерного центра развернуть деятельность, используя все инструменты, которые существуют, начиная от профдиагностики и заканчивая карьерными, профориентационными мероприятиями", - сказала заместитель директора Дальневосточной академии профессионального развития, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Приморского края Ирина Намтаева.