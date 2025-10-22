Интеграционные недели в университетах Приморья стартуют с 1 ноября

Пройдут мероприятия, в рамках которых студенты будут погружаться в профессиональную среду, взаимодействуя с предприятиями

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. студентов университетов Приморского края примут участие в интеграционных неделях, которые стартуют 1 ноября 2025 года. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной открытию Молодежного карьерного центра в Приморском крае, сообщила заместитель директора Дальневосточной академии профессионального развития, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Приморского края Ирина Намтаева.

"В ноябре стартуют интеграционные недели в Приморье. Тот инструмент, в рамках которого студенты будут погружаться в профессиональную среду, взаимодействуя непосредственно с предприятиями. Предусмотрены различные форматы: экскурсии, знакомства, мастер-классы, в том числе и участие предприятий в образовательном процессе. Из числа работодателей 70 предприятий уже заинтересовались проектом, где-то 15 предприятий уже готовы принять участие в интеграционных неделях. Более 2 000 студентов, по нашим меркам, мы планируем охватить. Все вузы, расположенные на территории Приморского края, также будут принимать участие, тоже подтвердили". - рассказала она.

Намтаева отметила, что интеграционная неделя - это комплекс мероприятий, который включает в себя погружение студентов в профессиональную среду, а также их знакомство с возможностями построения карьеры в Приморском крае.