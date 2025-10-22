Уволенный после скандального корпоратива мэр стал главврачом больницы в Кузбассе

Вячеслав Старченко занимал пост главы Прокопьевска

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 22 октября. /ТАСС/. Главным врачом Прокопьевской городской больницы в Кемеровской области стал Вячеслав Старченко, ранее занимавший пост главы Прокопьевска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

В конце ноября 2021 года была опубликована видеозапись с торжественного банкета, проходившего вечером 25 ноября после взрыва на шахте "Листвяжная" и устроенного якобы по случаю инаугурации Старченко, которая прошла днем того же дня. К тому моменту уже было известно о том, что на шахте погибли люди и в регионе был объявлен трехдневный траур. Возглавлявший в то время регион Сергей Цивилев осудил всех пришедших на банкет и сообщил, что Старченко отстранен от должности, позднее его исключили из партии "Единая Россия". Сам Старченко заявлял, что видео является фейковым.

"Сегодня представил коллективу Прокопьевской городской больницы нового руководителя. Вячеслав Викторович Старченко более 20 лет проработал в медицине, в том числе на руководящих должностях. В течение двух лет трудился первым заместителем главы администрации города Горловка. Обсудили первостепенные задачи, требующие оперативного решения", - написал Тарасов.

Взрыв метана в "Листвяжной" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли за последнее время. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По версии следствия, руководство шахты в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других акционеров компании "СДС-уголь" умышленно бездействовали, что впоследствии привело к взрыву метанопылевоздушной смеси в горных выработках, унесшему жизни нескольких десятков человек, а также к ущербу в размере более 1,5 млрд рублей.