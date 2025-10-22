Минтранс создал "горячую линию" по оказанию поддержки бойцам СВО на транспорте

Российским военнослужащим должно быть комфортно в поездах, самолетах, автобусах, отметил глава ведомства Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ создал "горячую линию" по оказанию консультационной поддержки участников СВО на транспорте, сообщается в Telegram-канале министерства.

"Благополучие, комфорт и безопасность участников специальной военной операции находятся в фокусе внимания Минтранса России. Нашим бойцам должно быть комфортно в поездах, самолетах, автобусах. Это наш важнейший приоритет и долг", - отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

В рамках соглашения с фондом "Защитники Отечества" операторы ситуационного центра министерства помогут ветеранам СВО и их семьям в решении транспортных вопросов по номеру бесплатной "горячей линии" +7 (495) 249-03-03.

"Например, при опоздании на самолет операторы разъяснят ветеранам СВО дальнейшие действия, подберут возможные альтернативные рейсы, объяснят порядок оформления компенсации и, при необходимости, скоординируют взаимодействие с персоналом транспортного объекта", - добавили в Минтрансе.

В задачи ситуационного центра также войдет фиксация обращений, контроль их рассмотрения, информирование заявителя об этапах и результатах, а также сбор обратной связи для повышения качества транспортных услуг.