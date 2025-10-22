Большинство опрошенных поляков негативно оценивают работу правительства Туска

При этом "совершенно довольны" работой кабмина 11% респондентов

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Cancillería del primer ministro de Polonia via AP

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Большинство польских граждан негативно оценивают деятельность правительства премьер-министра Дональда Туска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром United Surveys по заказу интернет-портала Wirtualnа Polskа.

Об отрицательном отношении к работе правительства заявили 52,8% опрошенных, причем 38,7% респондентов назвали свое мнение "резко отрицательным".

Противоположного мнения придерживаются 35,5% респондентов, только 11% "совершенно довольны" работой кабинета министров.

Правительство Дональда Туска было сформировано в результате победы оппозиционных сил на парламентских выборах 15 октября 2023 года. Очередные выборы в парламент пройдут в Польше в 2027 году.

Опрос проводился 10-13 октября на территории всей Польши с участием 1 000 граждан старше 18 лет.