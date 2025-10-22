Определены 90 финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Одновременно запустилось народное голосование в Мах, которое позволит определить лауреата в специальной номинации "Народное признание"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Оргкомитет Международной премии #МЫВМЕСТЕ определил 90 финалистов. Лидером по количеству финалистов в международном направлении стала номинация "Помощь людям", следует из сообщения аппарата заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

"За 5 лет премия #МЫВМЕСТЕ переросла в масштабное мировое волонтерское сообщество, которое объединяет людей, неравнодушных к чужой беде и готовых всегда прийти на помощь. Это настоящие лидеры социальных изменений, которые работают в самых разных сферах: от поддержки участников СВО, помощи детям и пожилым людям до сохранения культурного наследия и создания экологических инициатив. Мы создаем все условия для того, чтобы успешные проекты могли масштабироваться и получать системную поддержку. Безусловным лидером по количеству финалистов в международном направлении премии стала номинация "Помощь людям", в которой представлены 24 проекта. Это инициативы, направленные на поддержку здоровья, образования и психологическую помощь", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства России, сопредседателя оргкомитета премии #МЫВМЕСТЕ Татьяны Голиковой.

В аппарате также отметили, что оргкомитет подвел итоги экспертной оценки и объявил имена 61 финалиста национального трека пятого сезона премии и 29 - международного. Одновременно запустилось народное голосование в мессенджере Мах, которое позволит определить лауреата в специальной номинации "Народное признание".

"Премия #МЫВМЕСТЕ запущена в 2021 году при поддержке президента России Владимира Путина. Ежегодно она объединяет десятки тысяч добровольцев из России и зарубежных стран. Это крупнейшая в стране и одна из самых представительных в мире программа поддержки добровольчества. В этом сезоне финалистами стали представители 31 региона России и 23 зарубежных государств, среди которых Марокко, Кения, Нигерия, Бангладеш и Казахстан. Наибольшее число - из Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Москвы и Московской области. Благодарю всех участников за отзывчивость, стойкость и трудолюбие, а финалистов поздравляю с заслуженным результатом!" - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В состав экспертного совета премии вошли представители федеральных органов власти, государственных компаний, медиахолдингов и телекоммуникационных компаний. Социально ориентированные НКО из числа финалистов получат приоритетное право на безвозмездную или льготную аренду помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Также для них будет проработана возможность присвоения статуса "Партнер национальных проектов" и упрощенного доступа к оказанию услуг в социальной сфере.

Кроме того, все финалисты премии получат масштабную информационную поддержку проектов, возможность прохождения годовой образовательной программы с очными модулями в круглогодичных молодежных центрах Росмолодежи, включения в состав лекторов Российского общества "Знание", путешествия по России по программе Росмолодежи "Больше, чем путешествие" и другие.

О премии

Учредитель Международной премии #МЫВМЕСТЕ - Росмолодежь. Организатор - экосистема "Добро.рф". Генеральный партнер - Альфа-банк, стратегический партнер - госкорпорация "Росатом".