Time: более 700 деятелей выступили против разработки сверхразумного ИИ

Среди подписавших письмо, в частности, пять лауреатов Нобелевской премии, соучредитель Apple Стив Возняк и экс-советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Бэннон

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Более 700 знаменитостей, ученых, предпринимателей и политиков подписали открытое письмо с призывом запретить разработку сверхразумного ИИ. Об этом сообщил журнал Time.

"Мы призываем к запрету развития сверхразума, который не должен быть снят до тех пор, пока не будет [достигнут] широкий научный консенсус о том, что это безопасно и контролируемо", - говорится в тексте письма.

Среди подписавших письмо пять лауреатов Нобелевской премии, соучредитель Apple Стив Возняк, экс-советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Бэннон, рэпер Will.I.Am, актер Джозеф Гордон-Левитт и другие.

Письмо было подготовлено и опубликовано некоммерческой организацией Future of Life Institute ("Институт будущего жизни"), которая призывала при поддержке Илона Маска и более 1 тыс. экспертов в области ИИ запретить обучение нейросетей в 2023 году. Тогда составители письма не достигли своей цели.