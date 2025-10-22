В Новосибирске отменили дело об оставлении струны от катетера в теле ребенка

Причиной стало отсутствие процессуальных оснований

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения полуметровой струны от катетера в теле ребенка из Казахстана, проходившего лечение в Национальном исследовательском медицинском центре (НМИЦ) им. академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"Следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако надзорным ведомством данное решение было отменено", - сказали ТАСС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Примечательно, что прокуратура во второй раз отменила решение о возбуждении уголовного дела по данному факту. Как уточнили ТАСС в надзорном ведомстве, причина - отсутствие процессуальных оснований. Потерпевший - гражданин другой страны - находился в регионе проездом, поэтому никаких документов, связанных с этой ситуацией, в Новосибирской области нет, пояснили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, у ребенка был диагностирован сложный врожденный порок сердца. Весной в центре им. Мешалкина девятилетнему мальчику установили венозный катетер. Во время хирургического вмешательства пациенту вводится сначала направляющая струна, по которой затем продвигается катетер. После этого мальчику провели полостную операцию. Во время рентгена в клинике инородное тело обнаружено не было. После возвращения в Казахстан ребенок был госпитализирован в детскую больницу, где после рентгена в его теле была обнаружена струна от катетера.

Мать мальчика Вероника Субач сообщила ТАСС, что после обнаружения инородного тела написала в медцентр, где ей ответили, что необходимо написать обращение через официальный сайт. Однако при попытке это сделать она столкнулась с тем, что обратную связь могут оставлять только граждане РФ.