Курорты Ставрополья вызывают значительный интерес у туристов из Китая

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов отметил, что четыре крупных туроператора находятся в реестре по безвизовой работе с Китаем и Ираном

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Интерес к курортам Ставрополья значительно растет у туристов из Китая и арабских стран. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

"Мы видим увеличенный интерес туристов-иностранцев из Армении, Казахстана, также значительный интерес у Китая и арабских стран. Четыре крупных туроператора у нас находятся в реестре по безвизовой работе с Китаем и Ираном. Мы уже проводили бизнес-миссии и видим, что наш потенциал еще не раскрыт до конца, и придется еще много работать. Люди, которые обслуживают туристов, должны владеть не только русским языком, а желательно еще иностранным, и не только английским, все места размещения должны быть оснащены навигацией", - сообщил Толбатов.

Он также отметил, что задача властей сейчас - сделать так, чтобы иностранный бизнесмен мог приезжать на Ставрополье не только отдохнуть, но и планировать тут свои будущие проекты. "Мы понимаем, что большая часть иностранных гостей приезжает в Москву, Санкт-Петербург. Хотим, чтобы следующим субъектом был Ставропольский край, чтобы еще масштабировать особенности нашей территории, в том числе инвестирование в край. Понятно, что каждый прибывший бизнесмен не просто смотрит на то, что он получил, а смотрит на то, как он может потом реализовать свои проекты", - добавил спикер.