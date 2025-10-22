В Москве у Курского вокзала обновили уличную выставку граффити

Куратором проекта выступает художественный фотограф и издатель Алексей Партола, автор первого масштабного исследования российского уличного искусства "Части стен"

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Кулинчик/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Москомархитектура и ЦСИ "Винзавод" в рамках проекта "Нетстен" открыли новую выставку "Городская ось", передает корреспондент ТАСС. Галерея уличного искусства расположена вдоль железнодорожных путей у Курского вокзала в центре столицы.

"Проект "Нетстен" призван сделать язык современного искусства доступным в повседневной городской жизни. Подобно тому, как режиссеры мультипликации выстраивают сцену, архитекторы задают оси города и проектируют новую реальность прямо в городской ткани. Три линии перспективы станут инструментом художественного высказывания и соединят конструкцию и воображение, город и зрителя", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Отмечается, что новый сезон проекта основан на концепции "Ось". Куратором проекта выступает художественный фотограф и издатель Алексей Партола, автор первого масштабного исследования российского уличного искусства "Части стен". Для новой выставки он предложил группе художников обратиться к темам слоя и оси в городском пространстве и выстроить композицию через систему трех перспективных линий, как это делается в архитектурной визуализации или в построении кадра анимации. Так, российские художники Андрей Adno, Никита Dusto, Shozy "вступили в глубокий диалог" с переходами, наслаиваниями и перспективными "осями".