Минздрав: виртуальные поликлиники с ИИ не заменят очный прием

У искусственного интеллекта нет воли, мотивации и эмоций, отметил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Виртуальные поликлиники с искусственным интеллектом не заменят очные приемы в медучреждениях в ближайшие 10 лет. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

На сессии конгресса "Национальное здравоохранение 2025" "Первичное звено здравоохранения как фундамент общественного здоровья" Фисенко попросили прокомментировать тезис о том, что в течение 10 лет виртуальные поликлиники с ИИ заменят большинство очных приемов в первичном звене.

"Что касается искусственного интеллекта, коллеги, мое мнение - нет. Медицина - это не математика. В чем отличие естественного интеллекта от искусственного? Помимо происхождения, естественно, у искусственного интеллекта нет воли, у него нет мотивации, у него нет эмоций. На сегодняшний день мы можем констатировать это. А медицина - это, прежде всего, мотивация. Мотивация заботиться о здоровье своем и здоровье близких", - сказал Фисенко на конгрессе.

