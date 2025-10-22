В Свердловской области плата за аренду земли для бойцов СВО снизится в 10 раз

Льгота распространится на участки, предоставленные для личных нужд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Свердловские власти в 10 раз снизят арендную плату за землю для участников специальной военной операции и членов их семей с 1 января, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Льгота распространится на участки, предоставленные для личных нужд.

"Расширяем меры поддержки для участников СВО и их семей. С 1 января 2026 года в Свердловской области арендная плата за землю для участников специальной военной операции и членов их семей будет снижена в 10 раз", - написал он.

Отмечается, что льгота распространится на участки, предоставленные без торгов, то есть не для предпринимательства, а под индивидуальное строительство, садоводство, огородничество и гаражи для личных и семейных нужд.

"Чтобы оформить льготу, достаточно обратиться в местную администрацию и представить подтверждающие документы. Важно, чтобы у ребят, которые защищают Родину, и их близких была уверенность в завтрашнем дне", - добавил Паслер.

Как пояснили в департаменте информационной политики региона, устанавливаются понижающие коэффициенты, которые применяются при определении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, а также участки с неразграниченной государственной собственностью, предоставленные в аренду без торгов. Для участников специальной военной операции и членов их семей понижающий коэффициент составит 0,1.

Льгота расширит существующую систему поддержки участников спецоперации в регионе. В Свердловской области, например, действуют программы переобучения и трудоустройства ветеранов СВО. Так, программа "Управленческие кадры Урала" направлена на их обучение новым навыкам и компетенциям, помогает начать гражданскую карьеру. Запущена компенсация работодателям затрат на зарплату ветеранов СВО, трудоустроившихся в организации и на предприятия: срок возмещения может составлять до полугода, а размер компенсации из областного бюджета - 50 тыс. рублей в месяц на человека. А в августе была запущена бизнес-программа "Патриоты", где участников специальной военной операции и членов их семей обучают азам предпринимательской деятельности.