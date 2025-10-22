Собянин: реконструкцию Московского ипподрома планируется завершить в 2026 году

Объем зданий, которые будут находиться на территории ипподрома, будет увеличен в два раза за счет строительства крупного конно-спортивного комплекса

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Оксана Лут осмотрели ход комплексной реконструкции Центрального Московского ипподрома на Беговой улице; реконструкцию исторического объекта планируется завершить в следующем году.

"Смотрим реализацию одного из крупнейших городских проектов - восстановления исторического ипподрома Москвы, самого старейшего в нашей стране. Стройка идет полным ходом: реставрация исторического павильона, беговых дорожек, конно-спортивных комплексов и так далее. Надеемся, что в следующем году все работы будут завершены, и вся эта красота будет снова служить москвичам, любителям конного спорта. И, конечно, будут восстановлены памятники архитектуры", - сказал Собянин.

По его словам, объем зданий, которые будут находиться на территории ипподрома, будет увеличен в два раза за счет строительства крупного конно-спортивного комплекса, в два раза увеличится количество трибун.

"Так что это будет такой живой и действующий активный комплекс", - отметил мэр. Он добавил, что вокруг ипподрома будет проведено дополнительное благоустройство территории, проложены транспортные коммуникации.

Министр сельского хозяйства России Лут поблагодарила мэра и правительство Москвы за реконструкцию ипподрома. "Мы очень ждем открытие Московского ипподрома. Это главный объект в ипподромной системе России. Всего в России 21 ипподром, включая московский. Сейчас министерство сельского хозяйства готовит стратегию развития ипподромной деятельности для проведения испытаний по призовому племенному коневодству для того, чтобы выстраивать эти мероприятия, делать кубковую, региональную, этапную системы, участвовать в международных соревнованиях. И, конечно, повышать престиж и интерес к этой уникальной отрасли", - сообщила министр.

Об ипподроме

Центральный Московский ипподром был основан в 1834 году, он является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. В своем нынешнем виде комплекс объектов Центрального Московского ипподрома был сформирован в 50-е годы XX века. Главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами являются объектом культурного наследия регионального значения.

Как уточнили в столичной мэрии, в результате реконструкции общая площадь инфраструктуры ипподрома вырастет более чем в 2,5 раза - до 115,1 тыс. кв.м. В рамках проекта будет восстановлен исторический облик памятника архитектуры - главного корпуса московского ипподрома площадью 14,25 тыс. кв.м. Благодаря реставрации вместимость основной зрительской трибуны главного корпуса увеличится почти в два раза - до 2 тыс. человек. Для любителей делать ставки возобновит работу тотализатор в историческом месте, будет сохранен исторический ресторан на 150 мест. Музей истории центрального московского ипподрома и коневодства России расширится в шесть раз, появятся три постоянные экспозиции. Длина призовой скаковой дорожки составит 1,6 км, ширина - 25 м, что позволит проводить скачки с максимальным числом участников забега до 16 голов, сообщили в мэрии.

В мэрии отметили, что впервые будет благоустроено и пространство внутри скакового и бегового кругов - здесь появятся шатровая зона финиша и площадка для проведения различных культурных и спортивных мероприятий.

Кроме того, важной частью проекта является создание современного конного двора, который будет включать конюшни для скаковых лошадей, для беговых лошадей; конноспортивный комплекс; гостевую конюшню; ветеринарный блок полного цикла; бочки и водилки для разминки и тренировки, левады и дорожки для моциона лошадей; хостел для участников соревнований по конному спорту; манеж для иппотерапии (лечебной верховой езды); административно-хозяйственный блок.