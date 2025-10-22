В Петербурге приняли закон об экскурсиях для учащихся сферы профобразования

Правительство получит право организовывать и финансировать такие мероприятия за счет бюджета города

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон о проведении познавательных экскурсий для студентов системы профессионального образования - колледжей, техникумов и факультетов СПО при вузах. Голосование по проекту состоялось на заседании 22 октября.

"Теперь правительство Санкт-Петербурга получит право организовывать и финансировать такие мероприятия за счет бюджета города. Ранее подобная поддержка распространялась только на школьников", - отмечается в Telegram-канале Заксобрания.

Соответствующие изменения внесены в закон Санкт-Петербурга о туристской деятельности.

Прошлым летом Госдума одобрила инициативу петербургского парламента, в соответствии с которой регионы с 1 сентября 2025 года получили возможность выделять средства на познавательные поездки для всей учащейся молодежи до 23 лет.