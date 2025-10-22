РКН: ограничение в РФ звонков в Telegram и WhatsApp сократило вызовы мошенников

Снижение составило 40% за месяц

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Ограничение в России голосовых вызовов в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp уже в первый месяц сократило количество звонков мошенников на 40%. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков в рамках форума "Спектр-2025".

Читайте также

Правда ли, что мессенджер Мax небезопасен из-за хакеров и мошенников?

"Работа системы «Антифрод» в телефонных сетях связи подтолкнула злоумышленников перенести свою активность в иностранные голосовые сервисы. С 2024 года мошенничество с использованием голосовых сервисов Telegram и WhatsApp кратно увеличилось. Ограничение доступа к голосовым сервисам иностранных мессенджеров в первый месяц сократило фродовые вызовы на 40%", - сказал он.

По словам Терлякова, сейчас важно предупредить риски массового использования для мошенничества национального мессенджера Max. "И здесь следует отметить слаженную работу ведомств, операторов связи и VK по оперативному налаживанию каналов получения отечественным мессенджером максимально возможной информации для поиска и блокировки вредоносных, преступных аккаунтов", - добавил он.

Важно понимать, что в условиях, когда действия преступного сообщества в сетях связи координируются на уровне недружественных государств и их спецслужб, необходимо работать на опережение, добавил Терляков.

"При внедрении новых государственных и коммерческих сервисов, новых информационных технологий важно заранее предупреждать угрозы безопасности граждан и бизнеса, в том числе заблаговременно прорабатывать необходимые правовые механизмы. Организационные и технические процессы функционирования новых сервисов изначально должны строиться с учетом невозможности их использования в преступных целях. Особенно это касается активно внедряемых в сервисах технологий искусственного интеллекта. Для них должны быть разработаны и применены специальные процедуры оценки для защиты от злоумышленников", - подчеркнул он.

13 августа Роскомнадзор сообщил о принятии мер для частичного ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в России, поскольку они стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

О форуме

Ежегодный специализированный форум "Спектр" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" 22 и 23 октября.