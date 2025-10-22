Бурятия субсидирует авиаперелеты по 15 маршрутам на 2026 года

Размер субсидии составит 45,2 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 22 октября. /ТАСС/. Решение о субсидировании по 15 авиамаршрутам на 2026 года принято в Бурятии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Из года в год мы планомерно поддерживаем региональные и межмуниципальные перевозки, благодаря такому субсидированию сегодня в Бурятии действует такая широкая сеть маршрутов. В 2026 году продолжим эту работу - чтобы обеспечить доступность авиаперевозок и дать нашим жителям возможность свободно путешествовать по всей стране. По итогам переговоров республика берет обязательства по софинансированию рейсов по 15 маршрутам. Размер субсидии из республиканского бюджета составит 45,2 млн рублей", - сообщил глава региона.

Для формирования маршрутной сети на 2026 год Минтрансом Бурятии рассмотрены предложения авиакомпаний S7 Airlines, "Красавиа", Red Wings, Nordwind, "Ираэро", "ЮВТ аэро".

Выполняются регулярные пассажирские авиаперевозки по 20 направлениям. Региональные между Улан-Удэ и Москвой, Новосибирском, Омском, Екатеринбургом, Благовещенском, Иркутском, Южно-Сахалинском, Владивостоком, Красноярском, Хабаровском, Якутском, Кызылом, Горно-Алтайском и байкальским островом Хужир. Кроме того, это маршруты Красноярск - Нижнеангарск, Таксимо и Иркутск - Нижнеангарск, Таксимо и два межмуниципальных направления между Улан-Удэ, Нижнеангарском и Таксимо.