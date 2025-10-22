В Кисловодске откроют санаторий нового типа за 14 млрд рублей

Его особенностью станет панорамный подогреваемый бассейн на крыше комплекса

ПЯТИГОРСК, 22 октября./ТАСС/. Санаторий нового типа откроют в курортном Кисловодске. Его особенностью станет панорамный подогреваемый бассейн на крыше комплекса, объем инвестиций составит более 14 млрд рублей, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"На заседании градостроительного совета Кисловодска рассмотрели проект строительства нового премиального санатория на месте старого здания санатория им. Н. А. Семашко. По итогам обсуждения проект получил положительное решение и предусматривает создание современной инфраструктуры, сохранение городского сквера и благоустройство прилегающей территории", - сказал Моисеев.

По его словам, в составе нового комплекса будет более 500 номеров, два корпуса общей площадью свыше 44 тыс. кв. м, рестораны, спа-комплекс и открытый для горожан сквер. Проект будет реализован в течение трех лет, специалисты уже приступили к демонтажным работам в рамках первого этапа.

"Инвестор реализует проект современного санаторно-курортного комплекса в центре Кисловодска. Его изюминкой станет панорамный подогреваемый бассейн на крыше здания. Территория нового санатория не будет огорожена забором, на ней также разместится прошедший реконструкцию памятник Н. А. Семашко. Ожидаемый объем инвестиций составит более 14 млрд рублей", - добавил Моисеев.