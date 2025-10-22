В Саратовской области сняли запрет на посещение лесов

На территории региона до 31 октября будет действовать особый противопожарный режим

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Ограничения на пребывание граждан в лесах сняли в Саратовской области в связи с погодными условиями. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"Данный режим продлился в течение 21 дня - со 2 до 22 октября. Продление его не планируется по погодным условиям. Напомним, подобные меры уже вводились 30 мая, 11 июля и 11 сентября для борьбы с лесными пожарами и были направлены на снижение их возникновения", - цитируется министр Константин Доронин.

При этом на территории региона до 31 октября будет действовать особый противопожарный режим. Это предполагает запрет на разведение костров и сжигание мусора в лесах, проезд транспорта в лесные массивы.