В Великом Новгороде в рамках фестиваля Достоевского пройдет семейная программа

Также спектакли состоятся в Новгородском музее-заповеднике

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Специальная семейная программа пройдет в рамках XXIX Международного фестиваля театральных искусств им. Ф. М. Достоевского, сообщили ТАСС организаторы фестиваля. Спектакли пройдут также и на новой площадке - в Новгородском музее-заповеднике.

"Для маленьких зрителей подготовлена специальная семейная программа - спектакли, которые объединят взрослых и детей, подарят радость совместного общения и помогут с раннего возраста приобщиться к театральному искусству", - сообщили организаторы.

Театр сторителлинга под руководством режиссера Олега Куксовского в спектакле "Петр I" расскажет о далеком прошлом, делая его понятным и близким сегодняшней аудитории. А Театр "СНАРК" представит познавательный спектакль режиссера Марии Галли "Приключения Тима в мире бактерий". На еще одной новой для фестиваля площадке, в Лектории Новгородского музея-заповедника, режиссером Юрией Макеевым будет сыграна "Семейная пекарня" - путешествие по миру фантазии для всей семьи.

"Наш фестиваль раскрывает классику с разных сторон - и в традиционном прочтении, и в смелых, экспериментальных постановках. Особое место занимает семейная программа. Приобщать детей к театру нужно с самых ранних лет, чтобы в них с детства рождалась любовь к искусству - та, что останется с ними на всю жизнь", - отметил генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

Программы в Старой Руссе и международная

В Старой Руссе фестиваль откроется спектаклем Новгородского театра драмы "Двойник" по повести Достоевского. Саратовский театр драмы представит постановку "Кроткая", превращенную в семейный психологический триллер. Театральное объединение "Архив" покажет современную интерпретацию гоголевской истории "86 мартобря". Спектакль будет представлен в обоих городах проведения фестиваля: Старой Руссе и Великом Новгороде. На новой площадке фестиваля - клубе "Сердце" - будет показан спектакль РАМТа "Остров Сахалин". Режиссер Олег Долин превращает документальную прозу Чехова в эмоциональное высказывание о сострадании. В последний день фестиваля состоится концерт "Сияй в веках, Великая Победа!". Актеры новгородской драмы исполнят стихи и песни военной поры.

Международная программа включает спектакли, объединяющие разные театральные традиции и художественные языки. Зрителей ждут постановки от Республиканского театра белорусской драматургии и зарубежных коллективов. Международная группа "Чайка" представит спектакль "Только женщины Мадрида" по мотивам пушкинского "Каменного гостя". Болгарский театр привезет сатирическое ревю по текстам Зощенко.

"Для меня особенно важно, что фестиваль стремится предоставить возможность участия всем, кто размышляет о русской классике, независимо от возраста, профессионального опыта или творческого подхода. Такой широкий взгляд позволяет объединить разные поколения и сохранить преемственность культурных традиций. Программа нынешнего года получилась насыщенной и многогранной", - отметил президент фестиваля, актер Михаил Пореченков.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. XXIX Международный фестиваль театральных искусств им. Ф. М. Достоевского пройдет в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября.