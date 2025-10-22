На Всемирном этапе Пифийских игр магаданская команда представит таланты Дальнего Востока

Хореограф-постановщик "Платформы" сообщила, что в Дубае будут представлены как совершенно новые работы, так и уже известные местным зрителям номера

МАГАДАН, 22 октября. /ТАСС/. Команда творческого объединения "Платформа" из Магаданской области, единственная из регионов Дальнего Востока, выступит на Всемирном этапе Пифийских игр, который пройдет в конце ноября в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте Магаданской областной думы.

"Десять блестящих учениц "Платформы" <...> в возрасте от 8 до 16 лет готовятся к трем напряженным дням и 22 сценическим выходам на лучших площадках эмирата. Их миссия - не просто побороться за награды, а громко заявить о талантах Магадана и Дальнего Востока на всю планету", - говорится в сообщении.

Хореограф-постановщик сообщила, что в Дубае будут представлены как совершенно новые работы, так и уже полюбившиеся местным зрителям номера. Например, части из спектакля "Logos": групповой танец "Душа" и соло "Услышь свой внутренний голос". Кроме этого, запланирован коллективный номер "Голос дома моего".

"Искренне рад, что у нас в Магадане есть такой замечательный, выдающийся танцевальный коллектив. Коллектив со своим лицом. Со своей душой. Горд тем, что магаданские танцоры завоевали честь представлять страну на международном уровне", - сказал председатель Магаданской областной думы Анатолий Широков.

Творческое объединение "Платформа" было создано в январе 2021 года. Сейчас на занятия с хореографами приходят порядка 150 магаданцев в возрасте от 2 до 60 лет. За годы работы были презентованы спектакли "Самородок" и "Logos". В копилке достижений - победы на международных конкурсах, а также в телевизионной премии "Щелкунчик".

В возрожденных Пифийских играх в равной степени ценятся музыка, танец, поэзия, сценическое мастерство, в отличие от сугубо спортивных Олимпиад. Для реализации современных игр создан Всемирный Пифийский комитет (г. Монте-Карло, Монако) и Международный Пифийский комитет, который объединяет ОАЭ, Россию, Францию и США.