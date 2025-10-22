Реклама на ТАСС
Певчих оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Журналистке назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей
Редакция сайта ТАСС
09:48

Мария Певчих

© Monasse Thierry/ ANDBZ/ ABACA via Reuters Connect

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Зеленоградский районный суд Москвы привлек к административной ответственности Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением Зеленоградского районного суда Певчих Мария Константиновна признана виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и ей назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

Певчих включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов и внесена в перечень террористов и экстремистов на территории Российской Федерации. 

