Останки павших в Запорожской области советских воинов захоронили близ Мелитополя

В церемонии приняли участие несколько десятков человек

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Останки 10 солдат Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), погибших в годы Великой Отечественной войны в Запорожской области, с воинскими почестями перезахоронили на территории мемориала "Прорыв Восточного вала" (линии "Вотан") близ Мелитополя, передает корреспондент ТАСС. В церемонии, в которой приняли участие несколько десятков человек, прошла в преддверии 82-й годовщины освобождения города Мелитополя от гитлеровских войск.

Останки советских солдат, которым сегодня отдали последние почести, были найдены на территории Новинского сельского поселения. Поисковые работы велись военно-историческим обществом города Мелитополь совместно со СУ СК по Запорожской области при поддержке Российского военно-исторического общества. "В прошлом году мы перезахоронили 49 бойцов Красной армии, в этом году - 10. Мы продолжили эту работу, потому что <...> каждый боец, который защищал нашу Родину, нас с вами, должен быть предан земле, и ему должны будут отдавать почести", - сказал в ходе церемонии руководитель СУ СК по Запорожской области Александр Царакаев.

Глава мелитопольского военно-исторического общества Евгений Горлачев поблагодарил власти региона, правоохранительные органы и специальные службы, которые помогают в поисках павших бойцов с самого начала СВО. "Вы знаете, на этой территории - военное положение, и просто так эти [поисковые] работы, к сожалению, проводить невозможно с большим объемом, количеством людей, привлекая школьников и студентов", - отметил он.

Участники траурного митинга почтили минутой молчания память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Церковную службу перед перезахоронением провел епископ Бердянский и Приморский Петр. Останки советских солдат опустили в могилу под залпы почетного эскорта.

Освобождение Мелитополя

Немецко-фашистские войска захватили Мелитополь 6 октября 1941 года. После поражения в Сталинградской битве гитлеровские войска начали строить мощную сеть оборонительных укреплений на берегу реки Молочная протяженностью 150 км, ставшей частью линии обороны "Восточный вал". Села они превратили в мощные укрепрайоны, связанные противотанковыми рвами, центром линии обороны был Мелитополь. Рубеж назвали линией "Вотан" по имени древнегерманского бога.

Войска Южного фронта Красной армии начали штурм восточного берега реки Молочной 22 сентября 1943 года. 10 октября подразделениям 28-й армии удалось выйти на окраины Мелитополя, к городу была переброшена находящаяся в резерве 51-я армия. 14 октября 1943 года советские войска освободили город Запорожье. 51-я армия начала сражения на улицах Мелитополя. Город был сильно укреплен немцами, бои шли за каждый дом. Историки назвали битву за Мелитополь "малым Сталинградом". 21 октября на всей линии "Вотан" начался третий штурм гитлеровских укреплений. 23 октября советские войска полностью овладели Мелитополем, линия "Вотан" была прорвана.